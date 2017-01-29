Федеральный суд Нью-Йорка приостановил исполнение указа Трампа о депортации беженцев

Судья федерального суда в Бруклине Энн Доннелли приостановила депортацию из США людей, обладающих въездными визами или статусом беженца, однако подлежащих депортации по указу президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

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Судья приняла это решение, рассмотрев иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданный в субботу против указа Трампа. По данным ACLU, в аэропортах страны были задержаны несколько сотен человек, обладающих въездными визами или иммиграционными документами.

Указ, вызвавший волну протестов в США, был подписан президентом Трампом вечером в пятницу, 27 января. Указ Трампа приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней. Этот указ запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации президента Дональда Трампа, направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.





