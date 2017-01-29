29 января 2017 г.
последняя новость: 09:46
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:51 В Аргентине любители селфи до смерти "загладили" дельфиненка
08:36 Федеральный суд Нью-Йорка приостановил исполнение указа Трампа о депортации беженцев
07:03 В Южно-Китайском море пропало туристическое судно
06:09 Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США
05:20 В результате ДТП со свадебным кортежем на Мадагаскаре погибли 45 человек
04:47 Белый дом: разговор Путина и Трампа положил начало улучшению отношений между США и РФ
03:58 Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
03:19 На женщину, бросившуюся с дочерью под поезд московского метро, завели уголовное дело
23:58 В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
21:43 Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в Германии
В мире

Федеральный суд Нью-Йорка приостановил исполнение указа Трампа о депортации беженцев

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Сан-Франциско, 28 января 2017 года

Судья федерального суда в Бруклине Энн Доннелли приостановила депортацию из США людей, обладающих въездными визами или статусом беженца, однако подлежащих депортации по указу президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

- В США проходят массовые демонстрации против иммиграционной политики Трампа

Судья приняла это решение, рассмотрев иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), поданный в субботу против указа Трампа. По данным ACLU, в аэропортах страны были задержаны несколько сотен человек, обладающих въездными визами или иммиграционными документами.

Указ, вызвавший волну протестов в США, был подписан президентом Трампом вечером в пятницу, 27 января. Указ Трампа приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней. Этот указ запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации президента Дональда Трампа, направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2017 г.
Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017