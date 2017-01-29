Спецоперация в Хасавюрте: убиты трое боевиков

В ходе штурма дома, где засели боевики, проводимого сотрудниками служб безопасности в дагестанском городе Хасавюрт, были убиты три человека. Спецоперация продолжается, в настоящее время следователи устанавливают личности убитых.

Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, что 21 января в рамках спецоперации сотрудники правоохранительных органов Дагестана ликвидировали двух боевиков, укрывавшихся в частном доме в одном из сел Кизлярского района.