В Аргентине любители селфи до смерти "загладили" дельфиненка

На минувшей неделе значительный резонанс в социальных сетях вызвал инцидент на пляже в Санта Тересита в Аргентине, где дельфиненок, которого вынесло на мель, умер из-за того, что толпа людей, желавших сделать селфи с ним, не вернула его вовремя в воду.

Опубликовано множество любительских фотографий и видеозаписей, по которым видно, как люди гладят маленького дельфина, потом поднимают его и продолжают позировать с ним до тех пор, пока он не умирает.

Участники этих событий говорят, что дельфиненка подняли на руках уже после того, как он умер. Но представители организаций по защите животных заявляют, что дельфина можно было спасти – для этого нужно было перенести его в более глубокое место, лучшим решением был бы вызова специалистов для проведения такой операции. Но, в любом случае, не нужно было доставать дельфиненка из воды ради эффектного снимка на память.