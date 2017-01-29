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В мире

Скандал вокруг заявления Белого Дома о Холокосте: мнения еврейских лидеров расходятся

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Хоуп Хикс

Заявление Белого дома, опубликованное 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, вызвало широкий резонанс в мире и резкую критику со стороны Антидиффамационной Лиги (ADL).

Речь в этом заявлении шла о жертвах, героях и выживших в Холокосте, без отдельного упоминания антисемитизма и шести миллионов погибших от рук нацистов евреев.

Хоуп Хикс, пресс-секретарь администрации Трампа, дала по этому поводу объяснения новостной службе CNN, сообщив, что евреи были "включены" в обширный список тех, кто стали жертвами Гитлера – гомосексуалистов, священникови, цыган, люди с психическими или физическими недостатками, коммунистов, профсоюзных деятелей, членов секты "Свидетели Иеговы", анархистов, поляков и других славянских народов, а также борцов сопротивления.

В статье, опубликованной еврейским агентством новостей JTA дана ссылка на соответствующее заявление администрации Обамы от 2015 года, где сказано: "шесть миллионов евреев и миллионы других люедй, уничтоженных нацистским режимом".

В 2008 году президент США Джордж Буш прокомментировал свой визит в иерусалимский музей памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем", осудив возрождение антисемитизма, которое, по его мнению, аналогично состоянию умов в прошлом веке, приведшее к Катастрофе европейского еврейства.

Глава ADL Джонатан Гринблатт отметил этот промах администрации Трампа, заявив, что только евреи, в отличие от других невинных жертв нацистов, были убиты за то, что они евреи, и подчеркнув, что этот факт является тревожным симптомом.

Противоположную позицию занял Рональд Лаудер, глава Всемирного Еврейского Конгресса, который раскритиковал Гринблатта и ADL. В заявлении, опубликованном в минувшую субботу, Лаудер отмечает, что "политические игры вокруг жертв Холокоста не являются выражением памяти и скорби". Он полагает, что беспристрастное прочтение документа, изданного Белым Домом, демонстрирует "надлежащее увековечивание страданий и героизма, которыми отмечена эта темная страница в истории человечества".

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