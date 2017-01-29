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В мире

Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти

время публикации: 03:58 | последнее обновление: 04:08 блог версия для печати фото
Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти

Вдова знаменитого советского и российского актера Владимира Зельдина Иветта Капралова скончалась в возрасте 81 года, передает РИА Новости.

"Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома", – сообщила агентству в субботу, 28 января, ее помощница.

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным Иветты Каправловой.

Иветта Капралова родилась в 1935 году. В 1964 году вышла замуж за Владимира Зельдина. Она пережила своего супруга всего лишь на три месяца – актер ушел из жизни 31 октября 2016 года.

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// NEWSru.co.il // В мире // 31 октября 2016 г.
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