Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти

Вдова знаменитого советского и российского актера Владимира Зельдина Иветта Капралова скончалась в возрасте 81 года, передает РИА Новости.

"Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром дома", – сообщила агентству в субботу, 28 января, ее помощница.

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным Иветты Каправловой.

Иветта Капралова родилась в 1935 году. В 1964 году вышла замуж за Владимира Зельдина. Она пережила своего супруга всего лишь на три месяца – актер ушел из жизни 31 октября 2016 года.