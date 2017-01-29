"Евреи, помните о Хайбаре – армия Мухаммада возвращается". Дело рассматривает суд Бельгии

Бельгийский суд вынес обвинительное заключение в отношении трех человек, организовавших антисемитскую демонстрацию в Антверпене в июле 2014 года, участники которой выкрикивали: "Евреи, помните о Хайбаре, армия Мухаммада возвращается!".

Об этом мероприятии, где упоминается, как полагают историки, место состоявшегося в VII веке еврейского погрома, сообщила в минувший вторник газета Gazet van Antwerp. Город Хайбар, где евреи были частично уничтожены, а остальные изгнаны из страны, находился на территории нынешней Саудовской Аравии.

Форум еврейских организаций Фландрии подал исковое заявление в суд, снабдив этот документ видеозаписью, на которой мусульмане выкрикивают приведенный выше слоган.

Ответчики, Юсеф Р., Сухейль А. и Марк Д.К., утверждают, что этот лозунг не является выражением ненависти и подстрекательством к насилию. Вердикт по данному дему будет вынесен в следующем месяце.