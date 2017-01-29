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В мире

В результате ДТП со свадебным кортежем на Мадагаскаре погибли 45 человек

время публикации: 05:20 | последнее обновление: 06:25 блог версия для печати фото
В результате ДТП со свадебным кортежем на Мадагаскаре погибли 45 человек

На Мадагаскаре в результате падения перевозившего людей грузовика с моста в реку погибли 45 человек. Авария произошла в субботу, 28 января, в районе города Анджозоробе (около 90 км к северо-востоку от столицы страны Антананариву).

"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Большинство из погибших утонули, – сообщил агентству "Синьхуа" мэр Анджозоробе Лова Андриаманантсоа.

"Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара", – сказал Андриаманантсоа.

"Новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия", – добавил мэр.

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