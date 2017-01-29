Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США

Еврейская община Мексики распространила заявление по поводу позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по вопросу о строительстве заградительного забора на американо-мексиканской границе.

В заявлении, подписанном президентом исполнительного комитета еврейской общины Мексики Моисесом Романо, выражается полная поддержка президента страны Энрике Пеньи Ньето на переговорах с Соединенными Штатами.

"Мы солидарны с нашими согражданами, которые живут, работают и приносят пользу соседней стране, права которых должны всегда уважаться, и обращение с которыми должно быть достойным", – говорится в заявлении еврейской общины Мексики, цитируемом сайтом El Universal.

В заявлении особо подчеркивается, что еврейская община Мексики не согласна в этом вопросе с главой правительства Израиля и осуждает его высказывание по теме строительства стены на границе с Соединенными Штатами.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе в рамках борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией. "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея", – написал израильский лидер на своей странице в Facebook.

Решение Трампа о строительстве стены, а также о намерении ввести пошлину в размере 20% на импортируемые из Мексики товары вызвало острый кризис в американо-мексиканских отношениях. Президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с американским президентом.

В Мексике обсуждают ответные меры на жесткие действия Трампа, в частности, некоторые эксперты призвали пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.