29 января 2017 г.
последняя новость: 06:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:09 Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США
05:20 В результате ДТП со свадебным кортежем на Мадагаскаре погибли 45 человек
04:47 Белый дом: разговор Путина и Трампа положил начало улучшению отношений между США и РФ
03:58 Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
03:19 На женщину, бросившуюся с дочерью под поезд московского метро, завели уголовное дело
23:58 В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
21:43 Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в Германии
20:29 Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина
18:27 Ушел из жизни певец Александр Тихонович, экс-солист ансамбля "Верасы"
17:51 The Daily Telegraph: смерть топ-менеджера "Роснефти" может быть связана с "досье Трампа"
В мире

Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США

время публикации: 06:09 | последнее обновление: 06:15 блог версия для печати фото
Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США

Еврейская община Мексики распространила заявление по поводу позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по вопросу о строительстве заградительного забора на американо-мексиканской границе.

В заявлении, подписанном президентом исполнительного комитета еврейской общины Мексики Моисесом Романо, выражается полная поддержка президента страны Энрике Пеньи Ньето на переговорах с Соединенными Штатами.

"Мы солидарны с нашими согражданами, которые живут, работают и приносят пользу соседней стране, права которых должны всегда уважаться, и обращение с которыми должно быть достойным", – говорится в заявлении еврейской общины Мексики, цитируемом сайтом El Universal.

В заявлении особо подчеркивается, что еврейская община Мексики не согласна в этом вопросе с главой правительства Израиля и осуждает его высказывание по теме строительства стены на границе с Соединенными Штатами.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе в рамках борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией. "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея", – написал израильский лидер на своей странице в Facebook.

Решение Трампа о строительстве стены, а также о намерении ввести пошлину в размере 20% на импортируемые из Мексики товары вызвало острый кризис в американо-мексиканских отношениях. Президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с американским президентом.

В Мексике обсуждают ответные меры на жесткие действия Трампа, в частности, некоторые эксперты призвали пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2017 г.
Нетаниягу поддержал Трампа: "Строительство стены - отличная идея"







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017