29 января 2017 г.
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В мире

Посол Израиля вызван "на ковер" в МИД Мексики

время публикации: 22:24 | последнее обновление: 22:24 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе

В воскресенье, 29 января, стало известно, что посол Израиля Йони Пелед приглашен в МИД Мексики для разъяснительной беседы. Поводом для вызова дипломата "на ковер" стало высказывание Биньямина Нетаниягу, поддержавшего решение Дональда Трампа о строительстве разделительного забора на границе США и Мексики.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе в рамках борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией. "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея", – написал израильский лидер на своей странице в Facebook.

Решение Трампа о строительстве стены, а также о намерении ввести пошлину в размере 20% на импортируемые из Мексики товары вызвало острый кризис в американо-мексиканских отношениях. Президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с американским президентом.

В Мексике обсуждают ответные меры на жесткие действия Трампа, в частности, некоторые эксперты призвали пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.

Высказывание Биньямина Нетаниягу также осудила еврейская община Мексики. "Мы солидарны с нашими согражданами, которые живут, работают и приносят пользу соседней стране, права которых должны всегда уважаться, и обращение с которыми должно быть достойным", - говорилось в заявлении, подписанном резидентом исполнительного комитета еврейской общины Мексики Моисесом Роман

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