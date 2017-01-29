Посол Израиля вызван "на ковер" в МИД Мексики

В воскресенье, 29 января, стало известно, что посол Израиля Йони Пелед приглашен в МИД Мексики для разъяснительной беседы. Поводом для вызова дипломата "на ковер" стало высказывание Биньямина Нетаниягу, поддержавшего решение Дональда Трампа о строительстве разделительного забора на границе США и Мексики.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу приветствовал решение президента США Дональда Трампа построить стену на мексиканской границе в рамках борьбы с контрабандой и нелегальной иммиграцией. "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея", – написал израильский лидер на своей странице в Facebook.

Решение Трампа о строительстве стены, а также о намерении ввести пошлину в размере 20% на импортируемые из Мексики товары вызвало острый кризис в американо-мексиканских отношениях. Президент Энрике Пенья Ньето отменил запланированную встречу с американским президентом.

В Мексике обсуждают ответные меры на жесткие действия Трампа, в частности, некоторые эксперты призвали пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности.

Высказывание Биньямина Нетаниягу также осудила еврейская община Мексики. "Мы солидарны с нашими согражданами, которые живут, работают и приносят пользу соседней стране, права которых должны всегда уважаться, и обращение с которыми должно быть достойным", - говорилось в заявлении, подписанном резидентом исполнительного комитета еврейской общины Мексики Моисесом Роман