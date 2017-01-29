29 января 2017 г.
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На женщину, бросившуюся с дочерью под поезд московского метро, завели уголовное дело

время публикации: 03:19 | последнее обновление: 03:22 блог версия для печати фото
На женщину, бросившуюся с дочерью под поезд московского метро, завели уголовное дело

Следственные органы Москвы завели уголовное дело в отношении женщины, которая с ребенком на руках бросилась под поезд метро.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка)", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в субботу, 28 января, на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Женщина 1974 года рождения схватила свою дочь 2006 года рождения и прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение, мать и ребенок выжили, пишет интернет-издание Vesti.ru.

В настоящее время девочка в состоянии комы находится в больнице. Женщина также госпитализирована, ее состояние оценивается врачами как тяжелое.

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