29 января 2017 г.
последняя новость: 14:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:08 Из-за разногласий по проблеме глобального потепления может сорваться визит Трампа в Великобританию
13:01 В таджикской семье у Путина появился кузен Шойгу
12:33 "Евреи, помните о Хайбаре – армия Мухаммада возвращается". Дело рассматривает суд Бельгии
12:12 Скандал вокруг заявления Белого дома о Холокосте: мнения еврейских лидеров расходятся
11:30 Спецоперация в Хасавюрте: убиты трое боевиков
11:07 Daily Mail: в Великобритании врачам запретили называть беременных пациентов "матерями"
10:40 В Кенсингтонском дворце установят памятник принцессе Диане
10:01 Трюдо предложил беженцам ехать в Канаду
08:51 В Аргентине любители селфи до смерти "загладили" дельфиненка
08:36 Федеральный суд Нью-Йорка приостановил исполнение указа Трампа о депортации беженцев
В мире

Из-за разногласий по проблеме глобального потепления может сорваться визит Трампа в Великобританию

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Принц Чарльз

Разногласия по поводу проблемы климатических изменений на планете между президентом США и британским принцем Чарльзом грозят сорвать визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство, пишет в воскресенье, 29 января, газета The Sunday Times.

Новый глава Белого дома не разделяет взглядов принца Уэльского на данную проблему и отказывается встречаться с Чарльзом в ходе запланированного на июнь этого года официального визита в Великобританию.

Источники, близкие к Трампу, предупреждают британских министров и чиновников о "контрпродуктивности" лекций на темы экологии со стороны принца и о взрывном характере нового американского лидера. Они предлагают заменить Чарльза его сыновьями, Уильямом и Гарри, которые будут приветствовать президента США, пишет издание. Напомним, после вступления в должность президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома был удален раздел о проблемах изменения климата и опубликован план Дональда Трампа по улучшению энергетического сектора страны.

На прошлой неделе администрация Трампа обратилась в Агентство по охране окружающей среды США с рекомендацией не выпускать новые пресс-релизы и прекратить публикации социальных сетях агентства. Ведомству также было запрещено подписывать новые гранты и контракты, сообщает The Associated Press.

Отметим, что новый глава агентства Скотт Прюитт, придерживающийся тех же антиклиматических позиций, что и Дональд Трамп, и резко критикующий теорию глобального потепления еще не вступил в должность.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2017 г.
Новые указы Трампа: строительство нефтепроводов и ограничение деятельности Агентства по охране окружающей среды США
// NEWSru.co.il // В мире // 11 ноября 2016 г.
Трамп провел переговоры с Олландом и Меркель







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017