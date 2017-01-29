Из-за разногласий по проблеме глобального потепления может сорваться визит Трампа в Великобританию

Разногласия по поводу проблемы климатических изменений на планете между президентом США и британским принцем Чарльзом грозят сорвать визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство, пишет в воскресенье, 29 января, газета The Sunday Times.

Новый глава Белого дома не разделяет взглядов принца Уэльского на данную проблему и отказывается встречаться с Чарльзом в ходе запланированного на июнь этого года официального визита в Великобританию.

Источники, близкие к Трампу, предупреждают британских министров и чиновников о "контрпродуктивности" лекций на темы экологии со стороны принца и о взрывном характере нового американского лидера. Они предлагают заменить Чарльза его сыновьями, Уильямом и Гарри, которые будут приветствовать президента США, пишет издание. Напомним, после вступления в должность президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома был удален раздел о проблемах изменения климата и опубликован план Дональда Трампа по улучшению энергетического сектора страны.

На прошлой неделе администрация Трампа обратилась в Агентство по охране окружающей среды США с рекомендацией не выпускать новые пресс-релизы и прекратить публикации социальных сетях агентства. Ведомству также было запрещено подписывать новые гранты и контракты, сообщает The Associated Press.

Отметим, что новый глава агентства Скотт Прюитт, придерживающийся тех же антиклиматических позиций, что и Дональд Трамп, и резко критикующий теорию глобального потепления еще не вступил в должность.