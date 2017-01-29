Депутат литовского Сейма требует пересмотреть вопрос о принадлежности Калининграда

Депутат литовского парламента Линас Бальсис, в прошлом пресс-секретарь президента страны Далии Грибаускайте, в ходе состоявшейся в Вильнюсе общественной дискуссии под названием " Мир в 2017 году ", предложил рассмотреть вопрос о том, кому должна принадлежать Калининградская область.

Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, издание Вaltnews.lt.

По мнению депутата, время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для России закончилось, и тему отторжения Калининградской области должны поднять Литва или же руководство Европейского союза. Впрочем, он не исключает, что его страна и ЕС должны совместно обсудить судьбу этих земель.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаеём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор" – так аргументирует свою позицию депутат литовского Сейма.

По его мнению, Россия нарушила соглашение о недопустимости пересмотра государственных границ , когда вторглась и захватила Крым. "Аннексия Крыма продемонстрировала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Россия нарушила правило нерушимости границ" – приводит издание слова Бальсиса.

Напомним, что Калининград, который до 1946 года носил имя Кенигсберг, являлся центром провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть провинции была передана СССР. Город был переименован после смерти советского партийного деятеля Михаила Калинина.

Издание напоминает, что данная идея не нова. В 2015 году ее первым выдвинул политолог литовского Центра изучения Восточной Европы Лауринас Касчюнас, ныне также депутат Сейма.

"Если мы говорим о ситуации вокруг Крыма, то понятно, что никто не станет посылать туда войска, чтобы отвоевать Крым. Но РФ должна заплатить за Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав – она когда-то была нашей и теперь будет нашей. Представьте, что начнет твориться, если немцы потребуют от поляков вернуть немецкие бывшие земли. Кстати, и РФ следует опасаться таких претензий. Существуют Хельсинские договоренности, которые в смысле Крыма нарушены. То есть РФ должна заплатить за аннексию Крыма", – заявил Касчюнас в интервью изданию.