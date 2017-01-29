Министр финансов ФРГ: "Политика открытых дверей была ошибочной"

Глава минфина Германии Вольфганг Шобле признал, что избранная немецким правительством политика открытых дверей, в рамках которой в страну прибыли за последние два года более миллиона мигрантов, была ошибочной. Он пообещал, что Берлин извлечет урок и попытается исправить этот промах.

Об этом пишет в воскресенье, 29 января, новостное агентство Reuters.

В интервью, данном газете Welt am Sonntag, Шобле, член правящей партии Христианско-Демократический союз", заявил: "Мы, политики, тоже люди, и допускаем ошибки, но способны извлекать из них уроки".

Министр утверждал, что Европа должна привести свою систему социальных выплат в соответствии со здравым смыслом для более справедливого распределения мигрантов между странами-членами ЕС. Эта тема, как отмечается в статье, была в Германии таубирована.

"У нас значительно более высокие стандарты социального обеспечения, чем на территории большинства государств Евросоюза, что и привело к тому, что подавляющая часть мигрантов стремится к нам", – разъяснил Шобле.

Глава немецкого минфина скептически относится к стилю правления, избранному новым президентом США, и, в частности, к подписанному им на прошлой неделе указу о запрете на въезд иммигрантов из нескольких ближневосточных и арфиканских стран, а также к его решению о выходе из ряда торговых соглашений.

"На примере Америки мы видим, к чему приводит поспешность в принятии решений – результаты не слишком хороши", – заявляет Шобле.

Отметим, что миграционный кризис резко снизил популярность Христианско-демократической партии и вывел в ряды лидеров ультраправую "Альтернативу для Германии. Согласно опросам, первое место занимает сегодня Социал-демократическая партия - 30,5%, на втором месте с 21% голосов – "Альтернатива для Германии", образованная всего три года назад и завоевавшая популярность своими антиисламскими лозунгами и жесткой позицией в отношении мигрантов. Партия, возглавляемая Ангелой Меркель, получила чуть более 19% голосов.

Баварский филиал Христианско-демократического союза требует ужесточения закона об иммиграции путем включения в него следующих пунктов: предпочтение иммигрантам-христианам перед мусульманами; запрет на никаб – традиционную одежду мусульманок, закрывающую лицо; отказ от двойного гражданства; обязательное изучение немецкого языка и сокращение количества тех, кто претендует на статус беженца, до 200.000 человек в год.