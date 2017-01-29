В таджикской семье у Путина появился кузен Шойгу

В понедельник, 29 января, в роддоме города Алексндров, Владимирская область, на свет появился мальчик, которого назвали Шойгу – в честь министра обороны России. Он родился в семье Джураевых, выходцев из Таджикистана, где уже растет его двоюродный брат по имени Путин.

Об этом пишет в воскресенье, 29 января, местная газета "Новый города Александров".

http://gazetanga.ru/v-aleksandrove-rodilsya-malchik-po-imeni-shojgu

Имя для младенца выбрал дедушка семейства Рахмон Джураев, согласовавший этот выбор со своей дочерью – матерью новорожденного. "Шойгу поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь", – так он обосновал свое решение в интервью журналисту газеты.

В статье отмечается, что ребенок весом 3 кг 200 г и ростом 50 см родился здоровым. Документы в ЗАГС будут поданы уже в понедельник, по словам начальника учреждения Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Чиновница рассказала, что в Александрове набирает силу мода на необычные имена – так, на днях, 15-летняя жительница Александровского района поменяла свое имя на Свобода.

Семья Джураевых являются гражданами РФ. Первые пять лет они жили в Москве, а последние два года проживают в деревне Легково Александровского района.