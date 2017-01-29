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В мире

В таджикской семье у Путина появился кузен Шойгу

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
В городе Александров родился мальчик по имени Шойгу

В понедельник, 29 января, в роддоме города Алексндров, Владимирская область, на свет появился мальчик, которого назвали Шойгу – в честь министра обороны России. Он родился в семье Джураевых, выходцев из Таджикистана, где уже растет его двоюродный брат по имени Путин.

Об этом пишет в воскресенье, 29 января, местная газета "Новый города Александров".

http://gazetanga.ru/v-aleksandrove-rodilsya-malchik-po-imeni-shojgu

Имя для младенца выбрал дедушка семейства Рахмон Джураев, согласовавший этот выбор со своей дочерью – матерью новорожденного. "Шойгу поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь", – так он обосновал свое решение в интервью журналисту газеты.

В статье отмечается, что ребенок весом 3 кг 200 г и ростом 50 см родился здоровым. Документы в ЗАГС будут поданы уже в понедельник, по словам начальника учреждения Екатерины Белоус, оснований для отказа не имеется и к выписке ребенка из роддома будет готово свидетельство о рождении на полное имя Джураев Шойгу Хурмедович.

Чиновница рассказала, что в Александрове набирает силу мода на необычные имена – так, на днях, 15-летняя жительница Александровского района поменяла свое имя на Свобода.

Семья Джураевых являются гражданами РФ. Первые пять лет они жили в Москве, а последние два года проживают в деревне Легково Александровского района.

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Воскресенье, 29 января 2017 г.
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