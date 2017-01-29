В Москве погиб создатель ночного клуба Soho Rooms, который упал с 17-го этажа

41-летний Сергей Ткаченко, российский ди-джей и музыкальный продюсер, выступал под псевдонимом Jeff, один из основателей популярного московсого ночного клуба клуба Soho Rooms, скончался от травм, полученных при падении с 17-этажа элитного жилого дома, расположенного в Шмитовском проезде.

Об этом пишет в воскресенье, 29 января, сайт радиостанции "Говорит Москва".

Тело погибшего было обнаружено на входном козырьке здания. По факту гибели ведется доследственная проверка – следователи выясняют причину и обстоятельства смерти Ткаченко.