В Москве погиб продюсер Сергей Ткаченко

В результате падения с высоты 17-го этажа в Москве погиб 41-летний продюсер ди-джей Сергей Ткаченко, который был основателем клуба Soho Rooms, сообщает РИА Новости.

Радиостанция "Говорит Москва" передает, что Ткаченко поругался с подругой, встал на подоконник и сорвался вниз. Инцидент произошел в элитном доме в Шмитовском проезде.

В МВД подтвердили факт гибели мужчины. При этом эксперты не исключают того, что он мог оступиться, находясь на подоконнике.

В публикациях отмечается, что Сергей Ткаченко оставил руководство клубом Soho Rooms четыре года назад.