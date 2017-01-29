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В мире

В Москве погиб продюсер Сергей Ткаченко

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 14:45 блог версия для печати фото
В Москве погиб продюсер Сергей Ткаченко

В результате падения с высоты 17-го этажа в Москве погиб 41-летний продюсер ди-джей Сергей Ткаченко, который был основателем клуба Soho Rooms, сообщает РИА Новости.

Радиостанция "Говорит Москва" передает, что Ткаченко поругался с подругой, встал на подоконник и сорвался вниз. Инцидент произошел в элитном доме в Шмитовском проезде.

В МВД подтвердили факт гибели мужчины. При этом эксперты не исключают того, что он мог оступиться, находясь на подоконнике.

В публикациях отмечается, что Сергей Ткаченко оставил руководство клубом Soho Rooms четыре года назад.

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