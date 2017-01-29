29 января 2017 г.
последняя новость: 11:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:07 Daily Mail: в Великобритании врачам запретили называть беременных пациентов "матерями"
10:40 В Кенсингтонском дворце установят памятник принцессе Диане
10:01 Трюдо предложил беженцам ехать в Канаду
08:51 В Аргентине любители селфи до смерти "загладили" дельфиненка
08:36 Федеральный суд Нью-Йорка приостановил исполнение указа Трампа о депортации беженцев
07:03 В Южно-Китайском море пропало туристическое судно
06:09 Мексиканские евреи осудили Нетаниягу за поддержку строительства стены на границе США
05:20 В результате ДТП со свадебным кортежем на Мадагаскаре погибли 45 человек
04:47 Белый дом: разговор Путина и Трампа положил начало улучшению отношений между США и РФ
03:58 Вдова актера Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
В мире

Daily Mail: в Великобритании врачам запретили называть беременных пациентов "матерями"

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Daily Mail: в Великобритании врачам запретили называть беременных пациентов "матерями"

Британская медицинская ассоциация опубликовала новые правила, предписывающие называть будущих матерей "беременными людьми", дабы не оскорблять чувства трансгендеров, сообщает Daily Mail.

Данное распоряжение было опубликовано спустя неделю после того, как 20-летний Хейден Кросс, уже поменявший в документах пол на "мужской" и начавший гормональную терапию, отложил операцию по изменению пола, чтобы родить ребенка.

Это первый случай в Великобритании, когда женщина забеременела в процессе изменения пола.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 декабря 2016 г.
Оксфордский университет отказывается от местоимений "он" и "она" – ради трансгендеров







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017