Daily Mail: в Великобритании врачам запретили называть беременных пациентов "матерями"

Британская медицинская ассоциация опубликовала новые правила, предписывающие называть будущих матерей "беременными людьми", дабы не оскорблять чувства трансгендеров, сообщает Daily Mail.

Данное распоряжение было опубликовано спустя неделю после того, как 20-летний Хейден Кросс, уже поменявший в документах пол на "мужской" и начавший гормональную терапию, отложил операцию по изменению пола, чтобы родить ребенка.

Это первый случай в Великобритании, когда женщина забеременела в процессе изменения пола.



