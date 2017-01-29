29 января 2017 г.
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В мире

Белый дом: разговор Путина и Трампа стал началом улучшения отношений между США и РФ

время публикации: 04:47 | последнее обновление: 04:56 блог версия для печати фото
Дональд Трамп во время телефонной беседы. 28 января 2017 года

Телефонная беседа президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшаяся 28 января, запустила процесс улучшения отношений между двумя странами, заявили в Белом доме.

"Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке", – цитирует заявление пресс-службы Дональда Трампа ТАСС.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждались борьба с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. Также были затронуты "основные аспекты кризиса на Украине", ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

"При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", – говорится в сообщении.

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", – отметила пресс-служба президента России.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", – добавили в Кремле.

Беседа Трампа и Путина продолжалась 45 минут. Это был первый телефонный разговор президентов США и РФ после инаугурации Трампа.

Отметим, что противники нового президента США обвиняли его в недопустимых контактах с Кремлем и президентом РФ Путиным. Доказательств предоставлено не было. Сам Трамп неоднозначно высказывался о политике России и руководстве этой страны. После избрания на пост президента он говорил о намерении нормализовать отношения с Москвой и совместно действовать против международных террористических организаций.

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// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2017 г.
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