В Москве завершилась встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаниягу

В понедельник, 29 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Москву с кратким рабочим визитом. В этой поездке его сопровождали министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Герци Галеви.

Визит в Россию начался с Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин посетили выставку "Собибор: Победившие смерть", которая рассказывает о событиях 1943 года, когда произошло восстание в лагере и о его организаторе - советском офицере Александре Печерском.

Вниманию глав государств были представлены серия снимков о населенном пункте, который сейчас стоит на месте лагеря, а также документальный фильм о Собиборе и интервью сына одного из выживших участников восстания.

"Очень трагичная история, – сказал, выслушав рассказ о Собиборе, Нетаниягу. – Но это и история о потрясающем героизме".

Вскоре после посещения выставки, прямо в помещении музея, прошли переговоры Путина и Нетаниягу. Встреча проходила за закрытыми дверьми.

В 16:30 по израильскому времени министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин, сопровождающий главу правительства Израиля в его поездке в Москву, в своем Twitter написал, что встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаниягу закончилась.

"Завершилась встреча с президентом России Путиным, которая оказалась намного длиннее, чем планировалось, и имеющая огромную важность. В настоящий момент в Еврейском музее и центре толерантности в Москве проходит церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста", - написал Зеэв Элькин.

Перед тем, как начать переговоры, Биньямин Нетаниягу, которого цитирует пресс-служба Кремля, обращаясь к Путину, сказал: "Я хочу поговорить с Вами сегодня и о том, что происходит в регионе, о наших общих усилиях, продвижении безопасности и стабильности в регионе, и, конечно же, о развитии двусторонних отношений между нашими странами, Израилем и Россией".

Ни пресс-служба Кремля, ни пресс-служба главы израильского правительства не сообщают никаких подробностей о содержании встречи.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на свои источники сообщила, что в ходе беседы, продолжавшейся полтора часа вместо часа, Биньямин Нетаниягу среди прочего ознакомил Путина с данными израильской разведки о строительстве Ираном на территории Ливана заводов по производству ракет. И с позицией израильского руководства по этому вопросу.

Позднее глава правительства в Facebook написал: " Я сказал Владимиру Путину, что Израиль обеспокоен двумя последними событиями: 1. Попытками Ирана по созданию военных баз в Сирии; 2. Намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против Государства Израиль". "Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости", - написал Биньямин Нетаниягу.

Нынешняя встреча Путина и Нетаниягу стала седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.

СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.

Встреча Путина и Нетаниягу в Москве проходила в день, когда в Сочи стартовал "конгресс национального диалога" по урегулированию кризиса в Сирии. Пресс-служба Кремля заявляла, что Путин не планирует лично участвовать в этом форуме.