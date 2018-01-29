Нетаниягу отправился в Москву на седьмую встречу с Путиным после начала российской операции в Сирии

В понедельник, 29 января, состоится очередной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Москву, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В этой поездке его сопровождают министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Герци Галеви.

Предполагается, что визит продлится всего пять часов. Помимо переговоров с Путиным, запланировано участие Нетаниягу и Путина в открытии выставки "Собибор: победившие смерть" в Еврейском музее и центре толерантности.

Предполагаемые темы переговоров: противодействие укреплению Ирана на территории Сирии, ситуация в Сирии в целом – как около израильской границы, так и в других районах, в том числе на севере этой страны, где обострилось противостояние курдов и турецких войск, координация военных действий России и Израиля, а также действий, связанных с борьбой против террора.

Как пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на израильского посла в Москве Гарри Корена, Нетаниягу также попытается убедить Путина поддержать инициированный США пересмотр ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году.

Сам Биньямин Нетаниягу накануне поездки в Москву сообщил, что темой обсуждения станут региональные проблемы с упором на координацию действий ЦАХАЛа и российских военных в Сирии. "Кроме того, будут обсуждаться другие вопросы, имеющие большое значение для безопасности Израиля", – добавил он.

Нынешняя встреча Путина и Нетаниягу будет седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.

"Коммерсант" отмечает, что визит Нетаниягу в Москву пройдет после его поездки на Всемирный экономический форум в Давосе и общения там с западными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. "В условиях беспрецедентного кризиса в российско-американских отношениях Биньямин Нетаниягу фактически остается единственным мировым лидером, имеющим тесные отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным", – пишет журналист Сергей Строкань. Эксперты, которых цитирует "Коммерсант", уверены: на фоне укрепления связей администрации Трампа с Израилем Владимиру Путину особенно важно сохранить продуктивные рабочие контакты с Биньямином Нетаниягу.

СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.

Встреча Путина и Нетаниягу в Москве будет проходить в день, когда в Сочи стартует "конгресс национального диалога" по урегулированию кризиса в Сирии. Пресс-служба Кремля заявляла, что Путин не планирует лично участвовать в этом форуме.





