18+
29 января 2018 г.
последняя новость: 10:17
Израиль заплатит за решение США
Во Франции будет 18% мусульман
Что делал Пенс на Ближнем Востоке
Временное время
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:17 Очередной теракт в Кабуле: ИГ напало на военную базу
07:49 Нетаниягу отправился в Москву на седьмую встречу с Путиным после начала российской операции в Сирии
23:09 Полиция освободила Навального без предъявления обвинений
20:08 В США в результате стрельбы на автомойке убиты пять человек
17:39 Убийца парижанки Сары Халими признан психически здоровым и предстанет перед судом
16:46 Раввины США призывают Израиль отказаться от депортации африканских инфильтрантов
16:12 Наводнение во Франции: музеи Лувр, д'Орсэ и Оранжери готовят к эвакуации
16:03 В возрасте 37 лет умерла кинорежиссер Мария Саакян
14:26 Трамп готов подписать Парижскую конвенцию – при условии "кардинальных изменений"
13:36 Задержан оппозиционер Алексей Навальный, всего по России более 180 задержанных
Загрузка...
В мире

Нетаниягу отправился в Москву на седьмую встречу с Путиным после начала российской операции в Сирии

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
Владимир Путин и Биньямин Нетаниягу
Герци Галеви
Зеэв Элькин

В понедельник, 29 января, состоится очередной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Москву, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В этой поездке его сопровождают министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Герци Галеви.

Предполагается, что визит продлится всего пять часов. Помимо переговоров с Путиным, запланировано участие Нетаниягу и Путина в открытии выставки "Собибор: победившие смерть" в Еврейском музее и центре толерантности.

Предполагаемые темы переговоров: противодействие укреплению Ирана на территории Сирии, ситуация в Сирии в целом – как около израильской границы, так и в других районах, в том числе на севере этой страны, где обострилось противостояние курдов и турецких войск, координация военных действий России и Израиля, а также действий, связанных с борьбой против террора.

Как пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на израильского посла в Москве Гарри Корена, Нетаниягу также попытается убедить Путина поддержать инициированный США пересмотр ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году.

Сам Биньямин Нетаниягу накануне поездки в Москву сообщил, что темой обсуждения станут региональные проблемы с упором на координацию действий ЦАХАЛа и российских военных в Сирии. "Кроме того, будут обсуждаться другие вопросы, имеющие большое значение для безопасности Израиля", – добавил он.

Нынешняя встреча Путина и Нетаниягу будет седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.

"Коммерсант" отмечает, что визит Нетаниягу в Москву пройдет после его поездки на Всемирный экономический форум в Давосе и общения там с западными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. "В условиях беспрецедентного кризиса в российско-американских отношениях Биньямин Нетаниягу фактически остается единственным мировым лидером, имеющим тесные отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным", – пишет журналист Сергей Строкань. Эксперты, которых цитирует "Коммерсант", уверены: на фоне укрепления связей администрации Трампа с Израилем Владимиру Путину особенно важно сохранить продуктивные рабочие контакты с Биньямином Нетаниягу.

СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.

Встреча Путина и Нетаниягу в Москве будет проходить в день, когда в Сочи стартует "конгресс национального диалога" по урегулированию кризиса в Сирии. Пресс-служба Кремля заявляла, что Путин не планирует лично участвовать в этом форуме.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2018 г.
СМИ: сопровождать Нетаниягу в Москву вместо главы "Мосада" будет глава АМАНа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2018 г.
СМИ: Асад в беседе с Путиным угрожал атаковать Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2018 г.
Кремль: встреча Путина и Нетаниягу состоится 29 января







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 29 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018