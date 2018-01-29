Путин и Нетаниягу посетили в Москве выставку, посвященную "Собибору"

В понедельник, 29 января, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетили выставку "Собибор: Победившие смерть", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает ТАСС.

Выставка, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста, рассказывает о событиях 1943 года, когда произошло восстание в лагере Собибор, и о его организаторе – советском офицере Александре Печерском. Лидерам России и Израиля показали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, составленный по описаниям выживших узников. Один из стендов выставки подробно рассказывает о хронологии событий октября 1943 года, когда благодаря восстанию из плена удалось спастись 420 людям, а также о тех, кому бежать не удалось.

На нескольких стендах, которые осмотрели Путин и Нетаниягу, рассказывается о дальнейшей судьбе Печерского, здесь экспонированы как его личные документы, письма, фотографии, так и материалы советской комиссии, которая по описаниям офицера занималась расследованием обстоятельств произошедшего. Другой стенд рассказал лидерам России и Израиля о том, как эти события освещались в советской печати. Кроме того, Путину и Нетаниягу показали письменные воспоминания о тех событиях, оставленные самим Печерским.

Вниманию глав государств были представлены серия снимков о населенном пункте, который сейчас стоит на месте лагеря, а также документальный фильм о Собиборе и интервью сына одного из выживших участников восстания.

"Очень трагичная история, – сказал, выслушав рассказ о Собиборе, Нетаниягу. – Но это и история о потрясающем героизме".

Вскоре после посещения выставки начались переговоры Путина и Нетаниягу, которые проходят за закрытыми дверями.

Биньямин Нетаниягу находится с коротким официальным визитом в Москве. В этой поездке его сопровождают министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Герци Галеви.

Предполагаемые темы переговоров: противодействие укреплению Ирана на территории Сирии, ситуация в Сирии в целом – как около израильской границы, так и в других районах, в том числе на севере этой страны, где обострилось противостояние курдов и турецких войск, координация военных действий России и Израиля, а также действий, связанных с борьбой против террора.

Как писала российская газета "Коммерсант" со ссылкой на израильского посла в Москве Гарри Корена, Нетаниягу также попытается убедить Путина поддержать инициированный США пересмотр ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году.

Сам Биньямин Нетаниягу накануне поездки в Москву сообщил, что темой обсуждения станут региональные проблемы с упором на координацию действий ЦАХАЛа и российских военных в Сирии. "Кроме того, будут обсуждаться другие вопросы, имеющие большое значение для безопасности Израиля", – добавил он.

Нынешняя встреча Путина и Нетаниягу стала седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.

СМИ сообщали, что незадолго до встречи с Нетаниягу Путин беседовал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом. Ливанская газета "Ад-Дияр" писала, что Асад якобы заявил Путину, что он больше не потерпит израильских атак на сирийские объекты и попросил продать зенитно-ракетную систему С-400. В другой публикации того же издания утверждалось, что в телефонной беседе с Путиным сирийский президент угрожал нанести ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона. Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало.

Встреча Путина и Нетаниягу в Москве проходила в день, когда в Сочи стартовал "конгресс национального диалога" по урегулированию кризиса в Сирии. Пресс-служба Кремля заявляла, что Путин не планирует лично участвовать в этом форуме.