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29 января 2019 г.
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ЦАХАЛ продолжает поиск пропавших при обрушении дамбы в Бразилии

время публикации: 16:50 | последнее обновление: 16:54 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ продолжает поиск пропавших при обрушении дамбы в Бразилии
ЦАХАЛ продолжает поиск пропавших при обрушении дамбы в Бразилии
ЦАХАЛ продолжает поиск пропавших при обрушении дамбы в Бразилии
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В Бразилии, в районе железнорудной шахты Фейжайо (штат Минас-Жерайс) после прорыва дамбы в Брумадинью продолжаются поисково-спасательные работы, в которых принимают участие израильские военные.

Спасательные, инженерные и медицинские подразделения ЦАХАЛа действуют в сотрудничестве с местными силами, передает пресс-служба израильской армии. Главная цель: найти пропавших без вести.

По состоянию на 29 января, местные власти подтверждают гибель 65 человек, примерно 280 считаются пропавшими без вести, пишет издание Jornal do Brasil. Сотни работников шахты были спасены, 135 местных жителей лишились крова.

По оценке координатора сил гражданской обороны подполковника Флавио Годиньо, поисковая операция может продлиться несколько недель. По мнению представителя военной пожарной бригады штата Минас-Жерайс лейтенанта Педро Айхары, шансы найти выживших невелики, поскольку территория залита грязью и в оказавшихся под нею зданиях вряд ли могли образоваться "воздушные карманы".

Прорыв дамбы в Брумадинью произошёл 25 января вследствие катастрофического повреждения хвостохранилища (комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых "хвостами") на железнорудной шахте. Обрушение дамбы привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадали сельское сообщество Вила Фортеко и отель.

Вечером 27 января спецрейсом авиакомпании "Эль-Аль" в Бразилию прибыли около 130 военнослужащих ЦАХАЛа для участия в поисково-спасательной операции. С 28 января они присоединились к бразильским спасателям, работающим на месте происшествия. В составе израильской группы есть военные инженеры, врачи, бойцы спасательных и пожарных подразделений.

Израильские военные привезли в Бразилию около 10 тонн груза: оборудование для поиска людей по сигналам сотовых телефонов, специальные радарные системы и беспилотные летательные аппараты, медицинское оборудование и медикаменты, а также оборудование, позволяющее строить на воде.

Бойцами ЦАХАЛа проведено картирование района обрушившейся дамбы. Израильтяне были привлечены для работ по извлечению тел погибших из автобуса, смытого селевым потоком.

Израильские и бразильские СМИ со ссылкой на руководителя поисковой операции Эдуардо Анджело сообщали, что не всё оборудование, привезенное израильской делегацией, эффективно в сложившейся ситуации.

Дамба "Баррахем 1" в Брумадинью принадлежит крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компании Vale. Эта компания была также ответственна за аварию на дамбе в Бенто-Родригеси в 2015 году. Против компании Vale, а также ее президента Фабио Шварцмана и финансового директора Лучано Сиани подан иск в окружной суд Нью-Йорка (США). Руководство компании обвиняют в предоставлении инвесторам ложной информации о гарантиях безопасности для работников. Сообщается также об аресте в Сан-Паулу двух инженеров Vale, ответственных за безопасность. Авария, гибель и исчезновение сотен людей, и подача иска привели к резкому падению акций Vale.

Власти Бразилии пока не публиковали оценки ущерба от этой катастрофы.

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