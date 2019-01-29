Сенат США утвердил федеральный закон против BDS

Сенат США утвердил Акт об укреплении безопасности США на Ближнем Востоке – пакет законов, связанных с американской ближневосточной политикой. В поддержку пакета проголосовали 74 сенатора, 19 выступили против, 7 воздержались или отсутствовали на голосовании.

Пакет, помимо прочего, включал в себя законодательное закрепление договора о десятилетней военной помощи Израилю на общую сумму 38 миллиардов долларов. Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного еще в 2016 году при Бараке Обаме. Целью его инициаторов было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Также одобренный пакет включает в себя закрепление на федеральном уровне законов штатов и муниципалитетов, направленных на борьбу с антиизраильским движением BDS, выступающим с призывом к бойкоту Израиля. На текущий момент такие акты приняты в 26 штатах США.

Напомним, что ранее пакет был провален в Сенате (56 "за" и 44 "против" при минимуме в 60 проголосовавших "за" для утверждения) из-за отказа сенаторов-демократов сотрудничать с республиканцами в период "шатдауна". На этот раз более 20 демократов, включая лидера меньшинства Чака Шумера, проголосовали за. В то же время все демократы, выдвинувшие свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2020 года, проголосовали против (Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кристен Гиллибранд) или воздержались от голосования (Камала Харрис, Кори Букер).

Кроме указанного выше, утвержденный пакет включает в себя закон об оказании помощи Иордании и закон о введении новых санкций против Сирии.

Теперь акт должен пройти утверждение в контролируемом демократами Конгрессе, а затем подписан президентом США Дональдом Трампом.





