Украинский пилот посадил самолет компании Atlasglobal, побитый сильным градом

В четверг, 27 июля, украинский пилот Александр Акопов, находившийся за штурвалом самолета Airbus A320 турецкой компании Atlasglobal, посадил лайнер в аэропорту Стамбула, несмотря на сильный град и аварийную ситуацию, сообщает Еspreso.

Градом был разбит нос самолета и лобовое стекло. По словам очевидцев, в салоне началась паника, однако экипаж держался мужественно, успокаивая пассажиров.

В субботу, 29 июля, президент Украины Петр Порошенко позвонил пилоту Александру Акопову, чтобы лично выразить восхищение его поступком. Порошенко также сообщил, что подписал указ о награждении Акопова орденом "За мужество" III степени и пообещал лично вручить награду после возвращения пилота в Украину, пишет УНИАН.





