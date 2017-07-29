Арабские туристы совершили серию краж в одном из торговых центров Баку

Азербайджанские СМИ, в том числе издание Bakipost и Vesti.az, рассказали о том, что бакинский торговый центр "Хагани" подвергся "налету" туристов из некой арабской страны. О какой именно стране идет речь, СМИ не сообщили.

Группа арабов, войдя в магазин спортивных товаров, воспользовалась отсутствием продавца и украла партию одежды и обуви из отдела. Затем, уже на первом этаже того же торгового центра, предприимчивые туристы украли два флакона духов (стоимостью около 130 долларов каждый).

В дежурной части бакинской полиции заявили, что не имеют права давать поясняющую информацию по этому делу.





