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В мире

Арабские туристы совершили серию краж в одном из торговых центров Баку

время публикации: 12:16 | последнее обновление: 12:31 блог версия для печати фото
Арабские туристы совершили серию краж в одном из торговых центров Баку

Азербайджанские СМИ, в том числе издание Bakipost и Vesti.az, рассказали о том, что бакинский торговый центр "Хагани" подвергся "налету" туристов из некой арабской страны. О какой именно стране идет речь, СМИ не сообщили.

Группа арабов, войдя в магазин спортивных товаров, воспользовалась отсутствием продавца и украла партию одежды и обуви из отдела. Затем, уже на первом этаже того же торгового центра, предприимчивые туристы украли два флакона духов (стоимостью около 130 долларов каждый).

В дежурной части бакинской полиции заявили, что не имеют права давать поясняющую информацию по этому делу.



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