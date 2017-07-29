В итальянском городе Сиена африканец напал с ножом на водителя автобуса

В субботу, 29 июля, в итальянском городе Сиена, пассажир рейсового автобуса, 19-летний иммигрант из Кот-д'Ивуар (Западная Африка), поспорив с водителем, внезапно трижды ударил его ножом в грудь, сообщает ANSA.

Свидетели нападения попытались задержать преступника, однако он угрожал ножом и швырнул в них стеклянную бутылку. Задержать нападавшего удалось только после того, как один из сотрудников полиции выстрелил ему в ногу.

Водитель автобуса находится в критическом состоянии.

Задержанный также помещен в стационар, где находится под надзором полиции. Причины нападения выясняются.