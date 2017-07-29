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В мире

14-летняя девочка была изнасилована дважды за одну ночь

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
14-летняя девочка была изнасилована дважды за одну ночь

14-летняя девочка, жительница Бирмингема, была по трагическому стечению обстоятельств изнасилована дважды за одну ночь – при этом мужчины, напавшие на нее, не находились в сговоре и действовали независимо друг от друга, сообщает Daily Mail.

Девочка провожала своего друга на железнодорожной станции Виттон. Когда он уехал, и она осталась одна, к ней подошли двое мужчин. Один из них, затащив свою жертву в безлюдное место, изнасиловал ее.

Едва насильник скрылся, девочка остановила проезжавшую мимо машину, чтобы попросить о помощи. После того, как она села в автомобиль, ее изнасиловали вторично.

Полиция Бирмингема ищет преступников, одному из которых (согласно изображениям, полученным при помощи камер видеонаблюдения) примерно35 лет, другому – 27. Оба мужчины были одеты в спортивные костюмы.

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