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В мире

Нападение в Гамбурге: саудовский палестинец или "исламист из ОАЭ". Подробности

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 11:11 блог версия для печати фото
Нападение на покупателей в супермаркете Edeka Гамбурга совершил исламист
Нападение на покупателей в супермаркете Edeka Гамбурга совершил исламист
Нападение на покупателей в супермаркете Edeka Гамбурга совершил исламист

В пятницу, 28 июля, в Бармбеке, северо-восточном районе Гамбурга, злоумышленник, вооруженный кухонным ножом, совершил нападение на нескольких человек в одном из супермаркетов торговой сети Edeka. В результате нападения в магазине один человек (50-летний мужчина) погиб, пятеро (женщина и четверо мужчин) получили ранения, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей нападения, вооруженный злоумышленник кричал "Аллах акбар!".

Нападавший пытался скрыться, выбежав из магазина, однако за ним погнались несколько прохожих, которые, в конце концов, способствовали задержанию преступника и передаче его полиции. Во время задержания преступник ранил еще одного мужчину и нанес незначительные ранения самому себе.

По состоянию на утро субботы, 29 июля, личность и гражданство преступника не сообщаются, однако, по данным СМИ Германии, речь идет об исламисте, ранее известном полиции.

Немецкое издание Bild сообщило, что полиция произвела обыск в приюте для беженцев, где жил злоумышленник. Соседи утверждают, что молодой мужчина, работавший у себя на родине зубным врачом, всегда вел себя вежливо и тихо, однако время от времени, находясь под воздействием наркотиков, "выкрикивал исламистские лозунги". Полиция сообщил, что задержанный является 26-летним уроженцем ОАЭ, приехавшим в Гамбург в 2015 году.

По данным источника, на который ссылается газета Tagesspiegel, нападавшим является палестинец 1991 года рождения, Ахмад аль-Х., родившийся в Саудовской Аравии и проживающий в Гамбурге в качестве беженца.

Полиция не квалифицировала нападение как теракт, однако отметила, что первоначальные данные о возможном ограблении не подтвердились. Что касается задержанного, то он не может быть депортирован, так как у него нет никаких документов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Tagesspiegel: на посетителей супермаркета в Гамбурге напал палестинец с ножом
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Нападение в Гамбурге: преступник размахивал мачете и кричал "Аллах акбар!"
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
В Гамбурге преступник, вооруженный ножом, напал на покупателей в супермаркете







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