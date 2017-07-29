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В мире

Маккейн проголосовал против инициативы Трампа и вернулся для лечения в Аризону

время публикации: 06:50 | последнее обновление: 06:50 блог версия для печати фото
Джон Маккейн. 28 июля 2017 года

80-летний сенатор-республиканец Джон Маккейн после участия в голосовании по отмене реформы здравоохранения Obamacare, на которой настаивает президент США Дональд Трамп, вернулся в Аризону, где намерен продолжить лечение в связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием.

Как отмечает CNN, Маккейн был одним из немногих республиканцев, которые проголосовали против отмены Obamacare. В итоге инициатива Трампа не прошла в Сенате.

Накануне голосования Трамп поблагодарил Маккейна за возвращения в Вашингтон для участия в голосовании и назвал его героем.

31 июля Маккейн, перенесший операцию по удалению тромба в районе левого глаза, во время которой у него была обнаружена агрессивная форма опухоли мозга – глиобластома, начнет проходить курс облучения и химиотерапии.

В его офисе говорят, что сенатор рассчитывает вернуться на работу в Вашингтон в начале осени.

О том, что у Маккейна обнаружен рак, стало известно 19 июля. Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства.

Джон Маккейн родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США "Коко-Соло". Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Аризона с 1987 года. Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США 2008 года. Джон Маккейн пошёл по стопам отца и деда, в 1958 году он окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации. Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения. В 1981 году Маккейн ушел в отставку с военной службы, а в 1982 был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии. В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался четырежды – в 1992, 1998, 2004 и в 2010 годах. В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на партийных выборах. В 2008 году был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от демократов Бараку Обаме.

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