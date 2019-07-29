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"Изнасилование" на Кипре: британской туристке предъявлено обвинение

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
"Изнасилование" на Кипре: британской туристке предъявлено обвинение
Возвращение израильтян с Кипра. 28 июля 2019 года
"Изнасилование" на Кипре: британской туристке предъявлено обвинение

Британская туристка на Кипре, утверждавшая, что была изнасилована группой молодых израильтян, предстала перед судом, и ей предъявлено обвинение.

По сообщениям израильских СМИ, женщина не ответила на вопросы в зале суда и скрывала лицо.

Напомним, что накануне были освобождены все израильтяне, подозревавшиеся в причастности к изнасилованию. Они вернулись в Израиль, и в аэропорту Бен Гурион им была организована торжественная встреча, что вызвал немало критики на фоне обстоятельств дела.

Обвинения против израильтян были отменены после того, как женщина, утверждавшая, что была изнасилована, изменила свою версию. Она сообщила, что подала жалобу, чтобы отомстить молодым людям, снимавшим интимные кадры без ее согласия.

На пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 28 июля, представители следственных органов Кипра сообщили, что британка призналась, что решила оговорить израильтян за то, что они без ее разрешения снимали происходящее в номере на мобильные телефоны, а также за то, что один из подростков отказался заниматься с ней сексом.

12 израильских подростков, отдыхавших в отеле Napa Rocks, были задержаны полицией Кипра после того, как 19-летняя гражданка Великобритании обвинила их в изнасиловании. По словам девушки, с одним из израильских юношей у нее были романтические от ношения. По крайней мере, дважды они занимались сексом. В ночь на 17 июля он пригласил ее в 723-й номер гостиницы, где проживал вместе с друзьями, и был с ней груб, а затем позвал и своих друзей. Она утверждала, что насильники не только надругались над ней, но и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Девушка утверждала, что ей удалось вырваться от насильников и выбежать в коридор. Она сумела найти своих британских друзей, которые отвели ее в медпункт, а оттуда отправили в больницу. Был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах.

Полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов подозреваемых, на двух телефонах, как выяснилось позднее, видео было удалено. Файлы были восстановлены с помощью израильских специалистов. На видео не было ничего, что свидетельствовало бы об изнасиловании.

После того, как на прошлой неделе полиция получила результаты ДНК-анализов, пятеро израильтян были освобождены из-под ареста.

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