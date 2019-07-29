18+
29 июля 2019 г.
последняя новость: 09:01
Биби, почему тебе так нравится Путин?
Министр от «Ликуда» поможет телеканалу, который хвалит Нетаниягу?
Туристу на заметку: где пить воду из-под крана, а где не стоит
«Выделяться, не выделяясь» — девиз сегодняшних модниц
Истории женщин, рожавших в России
Сын Бари Алибасова пустился в бега с 20 миллионами
Умер Владимир Кара-Мурза
Названа уменьшающая мозг профессия
Судьбоносный "кейкизм" Бориса Джонсона
Нелегальная иммиграция. Случай Израиля
Элиты и миф об бедных детях нелегалов
Новый немецкий антисемитизм
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:34 Стрельба в Калифорнии: множество жертв
08:13 Возле одной из синагог в Майями на еврея совершено покушение
00:38 К больнице, в которой лежит Навальный, подогнан бронетранспортер
22:17 Врач о причине госпитализации Навального: воздействие "неопределенных химических веществ"
19:18 Резолюция ООН: Израиль – главный нарушитель прав женщин в мире
18:25 "Изнасилование на Кипре": "пострадавшей" будут предъявлены обвинения за ложный донос
17:13 Гражданский активист Никита Зайцев вскрыл вены в полицейском участке
16:58 "Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе
16:04 Луис Фаррахан: "Еврейский закон одобряет гомосексуализм, педофилию и торговлю людьми"
15:06 Супруги из Флориды готовились к Апокалипсису и истязали приемных дочерей
Загрузка...
В мире

Стрельба в Калифорнии: множество жертв

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Стрельба в Калифорнии: множество жертв
Гилрой, Калифорния

Не менее четырех человек погибли и около 15 были ранены на фестивале в Гилрое (штат Калифорния, США), когда несколько неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по гостям фестиваля.

По данным СМИ, в числе убитых маленький ребенок. В числе раненых также есть дети. Подробности о состоянии раненых не сообщаются.

Агентство Reuters сообщает, что один из стрелявших был убит полицией. По неподтвержденным данным, еще одного нападавшего разыскивают.

Обстоятельства происшествия выясняются. На территории фестиваля наблюдается большое скопление полиции и федеральных агентов.

facebook





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 29 июля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019