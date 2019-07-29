Стрельба в Калифорнии: множество жертв

Не менее четырех человек погибли и около 15 были ранены на фестивале в Гилрое (штат Калифорния, США), когда несколько неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по гостям фестиваля.

По данным СМИ, в числе убитых маленький ребенок. В числе раненых также есть дети. Подробности о состоянии раненых не сообщаются.

Агентство Reuters сообщает, что один из стрелявших был убит полицией. По неподтвержденным данным, еще одного нападавшего разыскивают.

Обстоятельства происшествия выясняются. На территории фестиваля наблюдается большое скопление полиции и федеральных агентов.