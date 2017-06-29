Минобороны РФ: Виктор Агеев, попавший в плен под Луганском, – не российский военнослужащий

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ, согласно которым Виктор Агеев, попавший в плен в Луганской области, является российским военнослужащим-контрактником, передает РИА Новости.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", – говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 28 июня.

Как отмечает минобороны России, на второй странице военного билета Агеева "имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года".

Между тем, представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Виктор Агеев был принят на добровольную службу в ряды ополчения военным комиссариатом ЛНР.

"Военнослужащий Народной милиции ефрейтор Агеев, который на данный момент находится в плену, добровольно вступил в ряды Народной милиции Луганской народной республики", – цитирует Марочко агентство "Интерфакс".

Ранее новостная служба BBC со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сообщила, что 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области попал в плен российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев.

В публикации утверждалось, что мать Виктора Агеева подтвердила BBC, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту. По словам женщины, ее сын подписал контракт в марте 2017 года, новым местом его службы стал город Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.