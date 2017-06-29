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Брейвик подал иск в Страсбургский суд: он жалуется на "бесчеловечную изоляцию"

время публикации: 18:44 | последнее обновление: 18:44 блог версия для печати фото
Брейвик подал иск в Страсбургский суд: он жалуется на "бесчеловечную изоляцию"

"Норвежский стрелок" Андерс Брейвик, отбывающий тюремный срок за убийство 77 соотечественников и сменивший в тюрьме имя на Фетольф Хансен, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с апелляцией и требует улучшения условий содержания.

Об этом пишет в четверг, 29 июня, новостное агентство Reuters со ссылкой на адвоката заключенного Ойстена Сторвика.

По словам адвоката, Брейвик жалуется на "экстремальную изоляцию", в которой он пребывает более пяти лет и которая наносит ущерб его психике. Судьи же сочли, что пребывание заключенного в трехкомнатной тюремной камере нельзя считать нарушением прав человека.

Ранее в этом месяце Верховный суд Норвегии отклонил поданный в марте иск Брейвика, и тот обратился в вышестоящую инстанцию – в Страсбург.

В марте этого года апелляционный суд отменил вердикт окружного суда Осло, в апреле минувшего года признавшего, что условия содержания Брейвика, который находится в строгой изоляции в одиночной трехкомнатной камере, являются "бесчеловечными". Согласно заявлению апелляционного суда, изоляция Брейвика диктуется опасностью, которую он представляет для других заключенных, а также опасениями за жизнь самого Брейвика.

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил теракт в Осло, а затем отправился на остров Утойя и устроил бойню в молодежном лагере. Он был приговорен к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока. В настоящий момент Брейвик отбывает срок в одиночной камере тюрьмы города Шиен.

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