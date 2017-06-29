Министерство обороны РФ: новый британский авианосец – удобная цель

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, согласно которому россияне завидуют британцам в связи с началом испытаний авианосца Queen Elizabeth.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки", - сообщил российский генерал.

Конашенков назвал британский авианосец "авиаматкой", способной только запускать самолеты, и нуждающейся в защите кораблей сопровождения, в том числе – подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - считает пресс-секретарь.

Корабль ВМФ Великобритании Queen Elizabeth должен войти в строй в 2020 году. Он обладает водоизмещением 70.000 тонн, а два газотурбинных двигателя позволяют ему развивать скорость до 25 узлов. Запас хода - 10.000 морских миль.

Экипаж авианосца, названного в честь королевы, заложившей в XVI веке основу английского морского могущества, - 1.600 человек. На нем будут базироваться 40 самолетов и вертолетов, однако в случае необходимости он способен принять до 70 летательных аппаратов.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" после возвращения из похода в Восточное Средиземноморье встал на капитальный ремонт. Сметная стоимость работ составляет около 50 миллиардов рублей. По официальным данным, крейсер должен вернуться в строй в 2020 году, однако независимые эксперты считают эту оценку оптимистичной.

Добавим, что в соответствии с военно-морской доктриной NATO, авианосцы действуют не самостоятельно, а в составе авианосных ударных групп, являясь их главной атакующей силой. Все действия экипажа сосредоточены на этой задаче.

Ни СССР, ни России создать авианосные группы создать не удалось, единственный авианесущий крейсер вынужден действовать автономно, самостоятельно заботясь о своей защите. Слабая живучесть такого корабля не была секретом для командования советского военно-морского флота. В частности, об этом говорится в мемуарах командующего Тихоокеанским флотом адмирала Николая Амелько.