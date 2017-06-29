Правительство Бразилии отказалось принять 16.000 евреев, спасавшихся от нацистов

Результаты исследований, проведенных сотрудниками Бразильского архива Холокоста совместно с Институтом по изучению проблемы антисемитизма (Arqshoah) свидетельствуют о том, что в годы нацизма правительство этой страны отказало во въезде 16.000 европейских евреев, спасавшихся от нацизма.

На прошлой неделе бразильское телевидение показало документальный фильм, в котором были представлены эти архивные документы, пишет 29 июня агентство еврейских новостей JTA.

Материалы этого полуторачасового фильма под названием "Исторический путь выживших" основаны на ежемесячных отчетах, которые слали бразильские дипломаты, несшие службу в Германии и оккупированных нацистами странах.

22 июня вниманию телезрителей Бразилии и ФРГ были представлены 26 секретных меморандумов, запрещающих работниками МИД Бразилии выдавать визы евреям в период с 1937-го по 1950 год.

По мнению историка Марии Луизы Туччи Карнейро, эксперта по периоду Холокоста, в действительности количество отказов было значительно больше – бразильское правительство продолжало отказывать в визах оставшимся в живых евреям, которые проникали в страну под видом католиков.

Не помогло даже вмешательство Альберта Эйнштейна, который просил помочь его соплеменникам в ходе встречи с одним из ведущих бразильских политиков тех времен Освальдо Аранхой, возглавлявшим Генассамблею ООН в 1947 году.