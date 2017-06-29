Эдельштейн на встрече с Лавровым говорил о недопустимости обстрелов из Сирии

В четверг, 29 июня, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спикера израильского парламента Юлия Эдельштейна. В ходе этой встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Сирии.

В беседе с главной российского внешнеполитического ведомства спикер Кнессета заявил, что Израиль не допустит причинения вреда своим гражданам в результате обстрелов с сирийской территории. Эдельштейн подчеркнул, что для Израиля даже случайные обстрелы с территории Сирии являются "красной чертой", и ответственность за подобные ошибки лежит на Дамаске.

Юлий Эдельштейн также напомнил о позиции Иерусалима по поводу недопустимости присутствия около израильских границ сил иранского "Корпуса стражей Исламской революции" и ливанской "Хизбаллы".