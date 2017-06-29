Санкции ЕС в отношении России продлены: решение альянса вступило в силу

Решение о продлении экономических секторальных санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России еще на полгода, до 31 января 2018 года, вступило в силу. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 29 июня, в Официальном журнале Евросоюза, пишет информационное агентство ТАСС.

"Это решение последовало за отчетом президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. оно открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет (ЕС) единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре", – указывается в тексте заявления.

Авторы статьи отмечают, что этот шаг носит чисто технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято22 июня на саммите Евросоюза, а пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков заявил журналистам, что антироссийские санкции решат проблем Брюсселя в отношениях с Москвой, а решение об их продлении вызывает лишь сожаление.

"Всем давно стало ясно, что санкции контрпродуктивны, что они не способны решить ни одну задачу, которую в плане отношений с Россией ставит Европейский Союз. Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках доказывали, что от санкций и наших контрмер страдает, прежде всего, экономика стран альянса".

Ранее в этом месяце Сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. Речь идет о поправке к законопроекту, который изначально предусматривал применение санкций против Ирана. В документе содержится положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

В соответствии с поправкой, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней, а с нефтегазовыми компаниями – дольше, чем на 30 дней.