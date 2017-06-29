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Фермер, проведший 20 лет в психлечебнице по приговору суда, оказался невиновным

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 19:41 блог версия для печати

58-летний Майк Уилкерсон из штата Миссури, который в 1997 году был признан виновным в изнасиловании 17-летней девушки и по приговору суда провел около двадцати лет в психиатрической лечебнице, оправдан.

Это выяснилось при анализе ДНК преступника, оставленном им на окурке сигареты, пишет в четверг, 29 июня, местное издание Тhe Joplin Globe.

В ходе судебных слушаний Уилкерсон не признал ни своей вины, ни безумия. Он утверждал, что не насиловал юную девушку под дулом пистолета, однако присяжные ему не поверили.

Уилкерсон был фермером, владел 586 акрами земли и жители города Карфаген, где он проживал, его уважали. Однако затем фортуна повернулась к нему спиной: психическое здоровье ухудшилось, Уилкерсон стал агрессивным, развелся с женой и потерял право опеки над детьми.

Государственные психологи диагностировали у него маниакально-депрессивный психоз и шизофрению, а суд поверил словам пострадавшей, которая заявила, что именно он был тем человеком, который ворвался в ее дом, связал и изнасиловал, угрожая пистолетом.

Анализ ДНК спермы преступника на оставленном им презервативе был проведен непрофессионально, поскольку в те годы технология не давала возможности стопроцентной идентификации.

Однако в 2011 году повторный анализ ДНК, оставленного преступником на окурке, подтвердил: это преступление было совершено другим человеком. В январе этого года Вилкерсон был выпущен под залог в 50.000 долларов и ожидал повторного суда на свободе.

В 2003 году, благодаря регулярному приему лекарственных препаратов, душевное состояние Уилкерсона стабилизировалось, и он более не представляет угрозы обществу.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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