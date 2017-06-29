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В мире

США вводят новые меры безопасности для пассажиров самолетов, прибывающих из 105 стран

время публикации: 02:31 | последнее обновление: 02:33 блог версия для печати фото
США вводят новые меры безопасности для пассажиров самолетов, прибывающих из 105 стран

Министр внутренней безопасности США Джон Келли в среду, 28 июня, объявил о введении новых мер безопасности для пассажиров самолетов, прибывающих в американские аэропорты из-за границы, сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Келли, речь идет как о видимых, так и о невидимых мерах. В частности, правила проверки пассажиров и их багажа в аэропортах будут ужесточены. При этом особое внимание будет уделяться электронным устройствам.

Новые правила распространяются на авиарейсы из 105 государств. В случае если какая-либо страна откажется им следовать, то пронос гаджетов на борт самолетов, прибывающих оттуда в США, будет запрещен.

Как сообщалось ранее, нынешние изменения стали результатом успешного тестирования программы компьютерной томографии в международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс, административном центре штата Аризона. Данная технология позволяет сканировать уже зарегистрированный багаж и ручную кладь, создавая трехмерное изображение.

Напомним, что запрет на провоз габаритных электронных устройств, таких, как портативные компьютеры и планшеты, был введен в марте этого года для самолетов, прибывающих из нескольких аэропортов Ближнего Востока и Африки – в связи с угрозой безопасности, исходящей из этих стран. Под действие этих мер попали аэропорты Аммана, Кувейта, Каира, Стамбула, Джедды, Эр-Рияда, Касабланки, Дохи, Катара, Дубаи и Абу-Даби.

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