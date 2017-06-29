Взрыв в университете в Кентукки: значительные разрушения, пострадал один человек

Вечером в среду, 28 июня, в общежитии Murray State University (штат Кентукки, США) прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. По сведениям местного сайта wdrb.com, это 26-летний Дакота Филдс.
Пострадавший госпитализирован.
В момент взрыва общежитие пустовало, в противном случае пострадавших могло бы быть значительно больше.
Администрация университета сообщает о взрыве в зале Richmond, отмечает РИА Новости. Это здание разрушено полностью.
Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.
This is that the dorm looks like now at Murray State University. Was called Richmond Hall. Pic: @seejayiskool pic.twitter.com/WhPNRtHN43— Tom Richell (@tomrichell) June 28, 2017