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В мире

Взрыв в университете в Кентукки: значительные разрушения, пострадал один человек

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 06:05 блог версия для печати фото
Взрыв в университете в Кентукки: значительные разрушения, не менее двух пострадавших

Вечером в среду, 28 июня, в общежитии Murray State University (штат Кентукки, США) прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. По сведениям местного сайта wdrb.com, это 26-летний Дакота Филдс.

Пострадавший госпитализирован.

В момент взрыва общежитие пустовало, в противном случае пострадавших могло бы быть значительно больше.

Администрация университета сообщает о взрыве в зале Richmond, отмечает РИА Новости. Это здание разрушено полностью.

Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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