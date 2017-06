Взрыв в университете в Кентукки: значительные разрушения, пострадал один человек

Вечером в среду, 28 июня, в общежитии Murray State University (штат Кентукки, США) прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. По сведениям местного сайта wdrb.com, это 26-летний Дакота Филдс.

Пострадавший госпитализирован.

В момент взрыва общежитие пустовало, в противном случае пострадавших могло бы быть значительно больше.

Администрация университета сообщает о взрыве в зале Richmond, отмечает РИА Новости. Это здание разрушено полностью.

Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

