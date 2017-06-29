Трамп и Путин встретятся через неделю

В четверг, 29 июня, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, Дональд Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе и с президентом РФ Владимиром Путиным.

РИА Новости сообщило, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп "так или иначе встретятся на полях саммита "двадцатки".

По всей видимости, встреча будет проходить без соблюдения дипломатического протокола, так как против этого возражают советники президента США, которые полагают, что Вашингтон должен держать дистанцию в отношениях с Москвой.

Это будет первая личная встреча Трампа и Путина.