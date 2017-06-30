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Защита фигурантов дела об убийстве Немцова: вердикт присяжных был сфальсифицирован

время публикации: 29 июня 2017 г., 23:30 | последнее обновление: 29 июня 2017 г., 23:48 блог версия для печати фото
Защита фигурантов дела об убийстве Немцова заявила о фальсификации вердикта присяжных

Защита фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова заявила о фальсификации обвинительного вердикта присяжных, передает новостное агентство "Москва".

"Произошла фальсификация. Старшина во время оглашения вердикта не озвучила "да, доказано" в пятом вопросе о виновности Анзора Губашева, таких слов она не говорила, мы на это сразу обратили внимание, это было внесено уже после оглашения", – сказал журналистам адвокат Марк Каверзин, продемонстрировав журналистам вопросный лист.

По его словам, внесение изменений в вердикт после оглашения является нарушением, которое ведет к его автоматической отмене, отметил М.Каверзин.

Как сообщалось ранее, в четверг, 29 июня, присяжные Московского окружного военного суда признали пятерых фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными в заказном убийстве и не заслуживающими снисхождения. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

Вынесение приговора должно состояться во вторник, 4 июля, в 11:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был спрятать их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

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