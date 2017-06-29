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В мире

Пять фигурантов дела Бориса Немцова признаны виновными в заказном убийстве

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати фото
Пять фигурантов дела Бориса Немцова признаны виновными в заказном убийстве

Присяжные Московского окружного военного суда признали пятерых фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными в заказном убийстве и не заслуживающими снисхождения. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

Вынесение приговора состоится во вторник, 4 июля, в 11:00 по московскому времени, пишет в четверг, 29 июня, информационное агентство РИА Новости.

Издание напоминает, что на скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был спрятать их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.

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