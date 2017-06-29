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В мире

Неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
Неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В четверг, 29 июня, неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 115 километрах к северо-западу от скалы Л'Эсперанс в островной дуге Кермадек.

Очаг залегал на глубине около 400 км.

Сообщений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало. Угрозы цунами нет.

Наиболее разрушительным за последнее время было землетрясение в Новой Зеландии в феврале 2011 года. Тогда в Крайстчерче было разрушено множество домов, погибли 185 человек, в их числе трое израильтян. При этом магнитуда составляла 6,3, но эпицентр находился всего в 10 км к юго-востоку от Крайстчерча, а очаг залегал на глубине 5 км.

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