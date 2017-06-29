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Жаждущий интернет-славы американец пал жертвой собственного розыгрыша

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
Жаждущий интернет-славы американец пал жертвой собственного розыгрыша

19-летняя жительница Миннесоты Монализа Перес и ее сожитель, 22-летний Педро Руис III, обуреваемые жаждой славы, хотели снять видеоролик, который покорит интернет, но попытка закончилась трагически – гибелью юноши.

Об этом пишет в четверг, 29 июня, сайт новостной службы CNN.

Педро предложил своей беременной подружке сымитировать убийство в прямом эфире: она должна была выстрелить в него, но книга, спрятанная под рубашкой, как он уверял девушку, задержит пулю.

Этот ролик предполагалось выложить на странице Монализы на видеоресурсе YouTube.

Однако расчет оказался неверным: пуля, выпущенная из 50-калиберного полуавтоматического пистолета модели Desert Eagle, пробила книгу – и Педро погиб от ранения в грудь, сообщили сотрудники офиса шерифа графства Норман.

Эта трагедия произошла в минувший понедельник. Перес позвонила в спасательную службу 911 и рассказала, что по ошибке убила своего бойфренда – отца ее двух детей, младшего из которых ей предстоит родить через два месяца.

Девушка была арестована, ей предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Максимальное наказание по данной статье – 10 лет лишения свободы и штраф в размере 20.000 долларов.

В настоящее время она выпущена из тюрьмы под залог и при условии ношения электронного браслета, отслеживающего ее перемещения. Кроме того, Монализе до конца жизни запрещено иметь оружие. Слушания по данному делу возобновятся 5 июля.

"Они очень любили друг друга, но их шутка не удалась. Такого не должно было случиться", – рассказала в интервью журналистам Клаудиа Перес, тетка Монализы.

Ранее в этом месяце некий житель Алжира, отчаявшись собрать большое количество "лайков" в социальной сети Facebоok, прибег к экстренным мерам: он сделал вид, что выбрасывает младенца из окна квартиры на пятнадцатом этаже, и опубликовал это душераздирающее фото в соцсетях, снабдив подписью: "1000 лайков, или я его сброшу".

Суд признал тщеславного пользователя виновным в создании угрозы безопасности ребенка и приговорил его к двум года лишения свободы.

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// NEWSru.co.il // В мире // 21 июня 2017 г.
"1000 лайков или я убью ребенка": жаждущий славы алжирец приговорен к тюрьме







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Четверг, 29 июня 2017 г.
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