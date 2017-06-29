Казначея Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах

Австралийский кардинал и глава Секретариата по экономике Ватикана Джордж Пелл обвиняется в сексуальных домогательствах в период, когда он служил архиепископом Мельбурна и Сиднея, сообщает BBC со ссылкой на заявление полиции австралийского штата Виктория.

"Интерфакс" приводит слова комиссара полиции полиции Шейна Паттона, сообщившего, что в отношении казначея Ватикана были выдвинуты обвинения по нескольким эпизодам.

Кардинал Пелл категорически отрицает обвинения и заявляет, что намерен доказать свою невиновность.

Как казначей Ватикана, кардинал Пелл считается третьим должностным лицом в католической церкви.

Напомним, что в июне 2002 года Джордж Пелл был обвинен в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодежном лагере, речь шла об эпизоде 1961 года, когда Пелл был семинаристом. Кардинал отверг все обвинения. Жалоба была отклонена из-за отсутствия доказательств.