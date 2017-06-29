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В мире

Казначей Ватикана уходит в отпуск в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати

Папа римский Франциск удовлетворил просьбу об отпуске главы Секретариата по экономике Ватикана Джорджа Пелла, обвиняемого в Австралии в сексуальных домогательствах, сообщает Reuters.

В заявлении пресс-службы Ватикана подчеркивается, что это не увольнение, а отпуск, который Пелл использует для того, чтобы вернуться в Австралию и попытаться опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

Кардинал Пелл категорически отрицает обвинения и заявляет, что намерен доказать свою невиновность.

Австралийский кардинал и казначей Ватикана Джордж Пелл обвиняется в сексуальных домогательствах в период, когда он служил архиепископом Мельбурна и Сиднея

В июне 2002 года Джордж Пелл был обвинен в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодежном лагере, речь шла об эпизоде 1961 года, когда Пелл был семинаристом. Кардинал отверг все обвинения. Жалоба была отклонена из-за отсутствия доказательств.

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Казначея Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах







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Четверг, 29 июня 2017 г.
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