Пентагон: Кремль убежден, что США добиваются смены режима в России

Согласно рапорту отдела разведки Пентагона, в Москве убеждены, что США намерены добиваться смены режима в России. По мнению российских спецслужб, это доказывают в частности события на Украине.

Рапорт, полученный агентством Associated Press, не является секретным и позже будет опубликован в остальных СМИ.

Отчет был составлен до проведения последних президентских выборов в США.

По мнению специалистов из Пентагона, именно эти опасения являются основной причиной напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном, сильно ухудшившихся в период президентства Барака Обамы.

Несмотря на то, что предвыборная риторика Трампа воспринималась многими как знак предстоящего улучшения отношений между США и Россией, за первые полгода президентства Трампа эти отношения не улучшились.