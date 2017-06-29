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В мире

В "Шереметьево" задержана израильтянка, пытавшаяся провезти серьги стоимостью полмиллиона долларов

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
В "Шереметьево" задержана израильтянка, пытавшаяся провезти серьги стоимостью полмиллиона долларов (иллюстрация)

В московском международном аэропорту "Шереметьево" была задержана 66-летняя гражданка Израиля, прибывшая рейсом из Тель-Авива, пытавшаяся провезти незадекларированные серьги с драгоценными камнями, стоимость которых оценивается более чем в 28 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов США), сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни.

Как пояснили в пресс-службе, на вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, женщина заявила, что таковых у нее нет. Тем не менее при досмотре в кармане куртки пассажирки были обнаружены серьги из белого металла со вставками в виде прозрачных камней. Тогда женщина пояснила, что вывозила с собой за границу личные ювелирные изделия на некий праздник.

Согласно заключению эксперта, в серьгах имеются бриллианты массой 9,47 карат, и их общая рыночная стоимость составляет 28,4 млн руб. Таким образом, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 8,3 млн руб. В действиях женщины усматриваются признаки преступления по ч. 2 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере"), говорится в публикации агентства "Москва".

Сайт Life опубликовал фотографии украшений с бриллиантами, которые пыталась провезти израильтянка.

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