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В мире

В руках у 11-летней екатеринбургской школьницы загорелся смартфон, девочка получила ожоги

время публикации: 03:07 | последнее обновление: 03:07 блог версия для печати фото
В руках у 11-летней екатеринбургской школьницы загорелся смартфон, девочка получила ожоги

В Екатеринбурге 11-летняя девочка получила ожоги, после того как у нее в руках загорелся смартфон.

Как сообщили в среду, 28 июня, в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, пишет портал "Екатеринбург Онлайн".

"В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе, характер полученных малолетним ребенком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки. Будут опрошены пострадавшая и ее родители", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи намерены опросить сотрудников салона сотовой связи, в котором был приобретен аппарат, отметили в СК.

Марка и модель воспламенившегося смартфона не уточняется.

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